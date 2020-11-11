Долги орловских сел и городов выросли

Орловским муниципалитетам не хватает даже областных дотаций.

Тревожную тенденцию вскрыли специалисты областной Контрольно-счетной палаты, которые проанализировали финансовую обеспеченность городских и сельских поселений Орловской области. Речь идет о региональных полномочиях в сфере расчета и предоставления дотаций бюджетам на местах.

Аудиторы отмечают, что выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений является частью системы межбюджетных отношений. Иными словами, из областного бюджета местным бюджетам перечисляются дотации на так называемое обеспечение сбалансированности. Деньги затем тратят на решение тех вопросов местного значения, на которые собственных средств у городов и районов не хватает.

Как выяснили аналитики, в 2019 году выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в регионе осуществлялось по определенной модели. Деньги из областного бюджета сначала передавались муниципальным районам, а уже оттуда перечислялись поселениям, в случае необходимости, причем районы имеют право добавлять и собственные средства.

Всего в минувшем году в бюджеты городских и сельских поселений с учетом средств районов были направлены дотации в сумме 154,324 миллиона рублей, что на 3,1 процента больше, чем в 2018 году. КСП подчеркивает, что большим остается объем средств, предоставляемых в виде так называемых иных межбюджетных трансфертов. По сути, это дополнительные вливания в местные бюджеты. Так, в 2018 году города, районы и поселения получили иных трансфертов на 207,817 миллиона рублей, в 2019 году – на 294,153 миллиона.

Уровень зависимости доходов бюджетов поселений от межбюджетных трансфертов (без учета субвенций) в 2019 году увеличился на 7,6 процента. Особую настороженность вызывает наличие кредиторской задолженности. По состоянию на 1 января 2020 года по городским и сельским поселениям она составила 59,918 миллиона рублей. По сравнению с 1 января 2019 года задолженность выросла на 21,2 процента, или на 10,487 миллиона рублей.

По мнению КСП, это «указывает на неспособность покрытия расходов на выполнение собственных полномочий поселений не только доходами от налоговых и неналоговых доходов, но и межбюджетными трансфертами. Как показывает практика решения вопросов местного значения, объем выделяемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дотаций, позволяет решать на муниципальном уровне только текущие задачи».

Добавим, информация о результатах этого экспертно-аналитического мероприятия была направлена губернатору Орловской области Андрею Клычкову.

ИА «Орелград»