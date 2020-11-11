Как выбрать гидравлический резак?

Сегодня на многих российских производствах зачастую повсеместно применяется распространенная установка для гидравлического удаления нефтяного кокса из реакторов замедленного коксования, она включает в себя бурильную штангу с гидрорезаком, которая выполнена в виде концентрически расположенных труб, нижние концы этих труб соединены раздельно с соплами бурения и резки гидрорезака, а верхние концы проходят через гидроблок и вертлюг. Они обычно сообщены с системой подвода воды высокого давления, механизмами вращения и перемещения штанги. Что такое гидравлический резак и как он работает?

Гидравлические резаки конструкции ГУП ИНХП РБ как правило выполнены в двух видах исполнения: это, в частности, комбинированные гидравлические резаки ГРУ-3Р, ГРУ-3М, ГРУ-3МУ, ГРУ-4 с ручным механизмом переключения и универсальный гидравлический резак ГРУ-6Д с дистанционным механизмом переключения. Подробнее о том, как работает гидрорезак кокса, можно прочитать на сайте компании «Техно синтез». Текст — по приведенной ссылке https://technosintez.com/gidravlicheskij-rezak.html.

ООО «Техносинтез” – многопрофильный производственный комплекс, оснащенный разнообразным оборудованием. Предприятие удивляет своим масштабом. Серьезные мощности , наукоемкие технологии, высококвалифицированные кадры, сертифицированная по международным стандартам система качества позволяют нашему предприятию эффективно работать в различных направлениях деятельности. Изготовление нестандартного оборудования в ассортименте на основе лучших технологий производства, и отвечающего всем требованиям качества – одно из направлений деятельности компании. Одно из направлений работы предприятия — гидравлические резаки, которые сегодня востребованы на российском рынке.

Срок службы не менее 5 лет. Критерии оценки – нарушение целостности гидрорезака. Гидрорезак ГГРУ-3Р, ГРУ-3М, ГРУ-3МУ, ГРУ-4 с ручным механизмом переключения и универсальный гидравлический резак ГРУ-6Д с дистанционным механизмом переключения обслуживается и ремонтируется в обычном порядке.

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