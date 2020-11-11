Орловцев будут по-новому штрафовать за свалки

А чиновников – за то, что вовремя их не убирают.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели в первом чтении законопроект о штрафах за свалки. Согласно ему, в региональном законе «Об ответственности за административные правонарушения» могут появиться новые виды наказания за складирование мусора в неположенных местах.

Как пояснили в пресс-службе облсовета, наказывать смогут тех, кто выбрасывает мусор, остатки срубленных деревьев и листву «вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления». Также оштрафовать смогут и тех, кто не принял меры по ликвидации таких несанкционированных свалок.

Для начала провинившегося могут предупредить, а затем – и наказать рублем. Для граждан предусмотрен штраф в размере от 500 до 1 000 рублей; для должностных лиц — от 3 000 до 5 000 рублей; для юрлиц — от 10 000 до 30 000 рублей.

В случае повторного правонарушения штраф для граждан вырастет до 3 000 – 5 000 рублей; должностных лиц —15 000 до 30 000 рублей; юрлиц —70 000 до 100 000 рублей.

— Теперь данный законопроект ожидает рассмотрение на очередном заседании парламента во втором чтении, — рассказали в пресс-службе заксобрания.

ИА «Орелград»