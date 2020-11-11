Орловцы дважды за сутки вызывали спасателей из-за подозрительных вещей

11.11.2020 | 15:47 Новости, Происшествия

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Жителей города обеспокоили бесхозные пакет и сумка.

За минувшие сутки орловским спасателям дважды пришлось проверять бесхозные вещи, которые вызвали тревогу у жителей. Об этом рассказали в пресс-службе главка МЧС по Орловской области.

Так, вечером 10 ноября, около 21.00 поступило сообщение об оставленном кем-то пакете. Его обнаружили в одном из магазинов на улице Октябрьской. Обследовав его, спасатели взрывоопасного предмета не нашли.

Аналогичный вызов поступил ночью 11 ноября, около 01.00. В подъезде одной из многоэтажек по улице Комсомольской жильцы обнаружили чью-то сумку и позвонили в МЧС. Взрывчатых веществ спасатели в ней также не обнаружили.

ИА «Орелград»

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