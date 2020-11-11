Перевозчикам в Лужки пригрозили штрафами

Мэрия отреагировала на жалобы жителей и обращение ОНФ.

Администрация города Орла выступила с комментарием относительно ситуации с перевозками пассажиров в микрорайон Лужки. Как писал «Орелград», местные жители жалуются на малое число автобусов в вечернее время, из-за чего им приходится пользоваться услугами такси. В ситуацию вмешались активисты Общероссийского народного фронта, которые сначала сами проверили жалобы горожан, а затем призвали мэрию навести порядок на этих маршрутах.

В ответ администрация города сообщила, что отдел организации транспортного обслуживания населения и связи в очередной раз провел проверку в отношении перевозчиков, обслуживающих микрорайон Лужки.

«До конечной остановки «Станция «Лужки» автобусы курсируют по трем маршрутам: №1, №22 и №59, — следует из сообщения мэрии. — Муниципальные контракты на их обслуживание заключены с перевозчиками ИП Лукьянчиков и ИП Гришин. Согласно данным ГЛОНАСС, накануне вечером из положенных 36 единиц транспорта на линию после 19.00 вышли только 6, а после 20.00 – 3».

Власти заверили, что обоим перевозчикам уже направлены претензии с требованием соблюдать график движения, особенно в вечернее время. Кроме того, чиновники организуют ежевечерние выездные проверки в Лужки. В отношении нарушителей обещают применять штрафные санкции вплоть до одностороннего расторжения муниципального контракта.

«При перезаключении муниципальных контрактов в конце 2020 года администрация города Орла обязательно учтет качество работы всех перевозчиков за предыдущие периоды, — говорят в мэрии. — Это позволит не допустить к исполнению тех, кто прежде допускал неоднократные нарушения».

Напомним, согласно правилам пассажирских перевозок, после 20 часов вечера на городских маршрутах должно оставаться не менее 30 процентов автобусов.

ИА «Орелград»