Под Орлом перевернулись «Жигули», пострадал ребенок

11.11.2020 | 9:47 Новости, Происшествия

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12-летняя девочка была пассажиром авто.

Вчера, 10 ноября в Новосильском районе произошло ДТП. ВАЗ-2115 сошел с трассы и приземлился на крышу в кювете. В аварии пострадали двое, в том числе 12-летняя девочка.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, авария произошла около 15.00 на 2 километре трассы Новосиль-Задушное. За рулем «пятнашки» ехала 32-летняя женщина. Что именно стало причиной аварии, не уточняется. Известно лишь, что автомобиль опрокинулся в правый по ходу движения кювет. На фото с места происшествия видно, что машина лежит на крыше.

Сообщается, что результате ДТП водитель и девочка-пассажир получили травмы.

ИА «Орелград»

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