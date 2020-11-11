В аварии под Орлом пострадал водитель мини-трактора

11.11.2020 | 10:08 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Он ездил без прав.

Во вторник, 10 ноября под Орлом произошло ДТП с участием мини-трактора. На сельской дороге в него врезалась «Лада Гранта». В аварии есть пострадавший.

ДТП произошло около 17.30 на участке трассы М2 Крым-Выселки. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 44-летний водитель «Лады Гранда» врезался в ехавший впереди попутно мини-трактор с прицепом. На нем передвигался 55-летний мужчина. Как уточнили в ведомстве, ездил он, не имея прав.

Сообщается, что водитель мини-трактора серьезно пострадал. С места ДТП его увезли в больницу, где госпитализировали в хирургическое отделение.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования