В Бельдяжках чиновникам запретят тратить лишнее

В регионе утверждены нормативы на содержание органов власти.

Губернатор Андрей Клычков утвердил нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Орловской области на 2021 год. Эти величины были рассчитаны по федеральной методике. Они утверждаются ежегодно в каждом регионе и для каждого муниципального образования, поскольку таково требование Бюджетного кодекса РФ. Сделано это для того, чтобы поумерить аппетиты чиновников.

Согласно федеральному законодательству, указанные нормативы являются выраженными в процентах предельными долями объема расходов на содержание законодательных, исполнительных и иных органов власти в общей сумме налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

Иными словами, каждому муниципалитету устанавливают верхний предел в процентах от бюджетных доходов, сверх которого они не должны тратить казенные деньги на свою зарплату и прочее содержание.

Однако отметим, что превышение нормативов не исключено. На этот случай у властей более высокого ранга имеется ряд рычагов воздействия. Например, муниципалитет может недосчитаться некоторых так называемых иных субсидий из вышестоящего бюджета. Губернатор Андрей Клычков утвердил нормативы для каждого муниципального образования. Из постановления видно, что чем меньше муниципалитет, тем больше денег местным чиновникам разрешено тратить на себя.

Самый низкий норматив установлен для областной столицы – 0,128. Это означает, что администрация города и горсовет народных депутатов на свое содержание должны будут потратить не более 12,8 процентов собственных доходов городского бюджета. Для Ливен норматив составит 0,178, для Мценска — 0,172. Для большинства муниципальных районов нормативы установлены в чуть большем размере, чем для городов. Самый высокий норматив получил Краснозоренский район – 0,285.

Предельные значения расходов для сельских поселений гораздо выше. Многим из них будет разрешено тратить на себя до 85 процентов бюджетных доходов. Например, такой норматив установлен для Бельдяжского сельского поселения Кромского района. Напомним, там находится деревня Бельдяжки, ставшая знаменитой благодаря фильму «О чем говорят мужчины».

ИА «Орелград»