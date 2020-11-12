Бюджет Орловской области стал дефицитным

Для погашения дефицита власти планируют взять очередной кредит.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел очередной проект внесения поправок в закон о бюджете региона на 2020 год, который был представлен правительством области. Чиновники объяснили, что изменения необходимо внести для «уточнения объемов целевых безвозмездных поступлений, увеличения расходов на оплату труда, перераспределения бюджетных ассигнований областного бюджета, а также уточнения кодов бюджетной классификации».

Согласно законопроекту доходы областного бюджета будут увеличены на 637,6 миллиона рублей и составят 40,923 миллиарда. В то же время расходы увеличиваются на 1,133 миллиарда рублей. По итогам года они составят 42,943 миллиарда рублей. Таким образом, бюджет Орловской области становится дефицитным, хотя изначально он планировался без дефицита, то есть по итогам года его расходы должны были быть равны доходам. В качестве источника погашения дефицита правительство региона предложило привлечение коммерческих заимствований в объеме 496 миллионов рублей.

Из пояснительной записки следует, что увеличение доходов связано в основном с уточнением объема безвозмездных поступлений на 607,496 миллиона рублей. Так, область получит дополнительные федеральные средства на организацию горячего питания школьников, стимулирующие выплаты медикам, сражающимся с новой коронавирусной инфекцией, социальные выплаты безработным и другое.

При этом сокращается федеральное финансирование по ряду направлений. Например, почти на 96 миллионов сокращен объем субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, на 120 миллионов – на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе, на 85 миллионов — на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

Позитивным моментом можно считать увеличение расходов на оплату труда, включая субвенции на образовательный процесс, на 534,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»