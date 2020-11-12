Цыгане заманили двоих орловцев в рабство

12.11.2020 | 11:39 Видео, Новости, Происшествия

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Пара утверждает, что их заставляли спать под дверью и мыть ноги под дождем.

YouTube-канал «Орловец» рассказал историю пары из Орла — Василия и Екатерины. Они утверждают, что цыгане из Липецкой области заманили их в рабство и вывезли в свой регион.

В 30-минутном ролике Василий и Екатерина рассказывают, что встретили в Орле человека, который предложил им работу – расклеивать объявления. Они согласились, но признались, что документов у них нет.

В итоге пара действительно один день клеила объявления, но им не заплатили, пообещав деньги на следующий день. Впрочем, потом Василий и Екатерина вновь не увидели заработок и были вынуждены ночевать в автомобиле «Газель».

После этого один из цыган предложил орловцам переехать в его дом и помогать по хозяйству. Василий и Екатерина вновь согласились — и после этого, по их словам, началось рабство. Василий рассказал, что ему приходилось спать под дверью. Екатерина набирала дождевую воду и грела ее, чтобы помыть ноги.

В конце ролика, судя по всему, паре удалось вернуться в Орел. Однако в комментариях пишут, что «рабство» в целом пошло орловцам на пользу – они перестали употреблять алкоголь и приобрели более здоровый вид.

ИА «Орелград»

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