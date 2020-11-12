Еще 133 орловца подхватили коронавирус

12.11.2020 | 10:47 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Общее число случаев достигло 13 548

Еще 133 жителя Орловской области заразились коронавирусом, общее число случаев достигло 13 548, сообщили в федеральном оперштабе.

Также за день скончался умер один пациент с COVID-19, количество летальных исходов выросло до 169. Выздоровели 10 514 человек (+109).

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 608. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 858 568 случаев. За последние сутки выписано 18 811 человек. Выписано за весь период – 1 388 168. За последние сутки умерли 439 человек. Умерло за весь период – 32 032», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования