Еще 133 орловца подхватили коронавирус

Общее число случаев достигло 13 548

Еще 133 жителя Орловской области заразились коронавирусом, общее число случаев достигло 13 548, сообщили в федеральном оперштабе.

Также за день скончался умер один пациент с COVID-19, количество летальных исходов выросло до 169. Выздоровели 10 514 человек (+109).

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 21 608. Нарастающим итогом зарегистрировано 1 858 568 случаев. За последние сутки выписано 18 811 человек. Выписано за весь период – 1 388 168. За последние сутки умерли 439 человек. Умерло за весь период – 32 032», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»