Клычков посоветовал беременным сидеть дома

Губернатор приравнял будущих мам к наиболее пожилым людям.

Глава региона Андрей Клычков внес очередные изменения в собственный указ № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Напомним, именно в соответствии с этим документом на территории области введены многочисленные ограничения. Новая версия указа предполагает дополнительные ограничения для беременных женщин. Фактически, они приравнены к гражданам старше 65 лет, которым уже более полугода приходится соблюдать режим самоизоляции.

Губернаторский указ дополнен пунктом следующего содержания: «Рекомендовать беременным женщинам обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания), в том числе путем перехода на дистанционную работу, использования ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков». Правовое обеспечение самоизоляции будущих мам, по сути, аналогично условиям самоизоляции граждан старше 65 лет. Напомним, работающие люди из этой возрастной категории вправе дистанционно оформлять больничный.

В соответствии с изменениями Клычков также поручил региональному департаменту здравоохранения обеспечить лекарственными препаратами людей с симптомами ОРВИ при наличии подозрения на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 для лечения на дому.

ИА «Орелград»