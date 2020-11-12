Орловцы заплатили половину налогов за 2019 год

Время на уплату имущественных налогов у жителей региона еще есть.

В управлении Федеральной налоговой службы России по Орловской области на брифинге подвели предварительные итоги по начислению и сбору имущественных налогов с физических лиц. Напомним, срок их уплаты в этом году – 1 декабря. Впрочем, многие жители региона решили не ждать крайнего часа и уже сейчас исполняют свои обязательства перед государством.

Согласно представленным данным, на текущий момент в бюджет поступило более 627 миллионов рублей. По подсчетам УФНС, это примерно 49 процентов от общей суммы налогов физических лиц, исчисленных за 2019 год. Отмечено, что всего имущественные налоги в Орловской области должны заплатить более 500 тысяч плательщиков. Им было направлено около 400 тысяч налоговых уведомлений. Получить уведомление можно дополнительно в любой налоговой инспекции, обслуживающей физлиц.

«Операционные залы налоговых инспекций Орловской области полностью открыты для посетителей с начала июля, а с октября заработали территориально-обособленные рабочие места в девяти районах, — пояснили в управлении ФНС. — Для обеспечения безопасности проводится регулярная дезинфекция и проветривание помещений, термометрия всех сотрудников и посетителей. Однако при посещении налоговых органов налогоплательщикам необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию».

Для минимизации контактов налоговики советуют орловцам пользоваться услугами сервиса «Онлайн запись на прием в инспекцию». С его помощью можно выбрать удобную дату и время посещения инспекции.

ИА «Орелград»