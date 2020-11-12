Орловский бизнес: 10 фактов о 10 непростых месяцах

Центр оказания услуг «Мой бизнес» опубликовал статистику за последние 10 месяцев.
Главное про малый и средний бизнес в Орловской области с января по ноябрь 2020 года:
1. 670 новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) было создано рамках регионального проекта поддержки бизнес-стартов «Про100бизнес».
2. Более 3800 жителей Орловской области зарегистрировались в качестве самозанятых.
3. Более 3 миллионов долларов — сумма экспортных контрактов орловских предпринимателей.
4. Количество предпринимателей и организаций, входящих в отраслевые предпринимательские кластеры, достигло 215.
5. 1,5 миллиардов рублей поступило в региональный бюджет от уплаты налогов по специальным налоговым режимам.
6. 1,3 миллиардов рублей смог привлечь малый и средний бизнес с помощью поручительств регионального гарантийного фонда.
7. 45 предпринимателей воспользовались льготными кредитами по субсидируемой процентной ставке 8,5 %.
8. 1281 субъекту МСП одобрены кредиты по программе льготного кредитования под 2 % годовых на общую сумму более 1,4 млрд рублей.
9. 435 миллионов рублей на микрозаймы выдано региональным фондом микрофинансирования.
10. Более 6800 консультаций оказано сотрудниками горячей линии центра «Мой бизнес». В среднем сотрудники оказывали 35 консультаций в день.
Больше информации про государственную поддержку МСП в Орловской области можно узнать на сайте msb-orel.ru.
ИА «Орелград»