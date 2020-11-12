Орловский бизнес: 10 фактов о 10 непростых месяцах

Центр оказания услуг «Мой бизнес» опубликовал статистику за последние 10 месяцев.

Главное про малый и средний бизнес в Орловской области с января по ноябрь 2020 года:

1. 670 новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) было создано рамках регионального проекта поддержки бизнес-стартов «Про100бизнес».

2. Более 3800 жителей Орловской области зарегистрировались в качестве самозанятых.

3. Более 3 миллионов долларов — сумма экспортных контрактов орловских предпринимателей.

4. Количество предпринимателей и организаций, входящих в отраслевые предпринимательские кластеры, достигло 215.

5. 1,5 миллиардов рублей поступило в региональный бюджет от уплаты налогов по специальным налоговым режимам.

6. 1,3 миллиардов рублей смог привлечь малый и средний бизнес с помощью поручительств регионального гарантийного фонда.

7. 45 предпринимателей воспользовались льготными кредитами по субсидируемой процентной ставке 8,5 %.

8. 1281 субъекту МСП одобрены кредиты по программе льготного кредитования под 2 % годовых на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

9. 435 миллионов рублей на микрозаймы выдано региональным фондом микрофинансирования.

10. Более 6800 консультаций оказано сотрудниками горячей линии центра «Мой бизнес». В среднем сотрудники оказывали 35 консультаций в день.

Больше информации про государственную поддержку МСП в Орловской области можно узнать на сайте msb-orel.ru.

ИА «Орелград»