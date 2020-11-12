Орловскому медстраху разрешили потратить почти 11 млрд рублей

В первом чтении утвержден бюджет регионального ТФОМС.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении утвердили проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Из пояснительной записки следует, что бюджет Фонда сбалансирован по доходам и расходам.

Его основные характеристики таковы: прогнозируемый общий объем доходов ТФОМС составит 10,437 миллиарда рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 10,149 миллиарда. Общий объем расходов бюджета Фонда утвержден в сумме, равной доходам.

Что касается субвенций из ФОМС, то их объем был рассчитан, исходя из числа имеющих медицинскую страховку орловцев по состоянию на 1 января 2020 года. Таковых в регионе насчитали 753 988 человека. Также при расчете были учтены подушевые нормативы финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования. На 2021 год правительством РФ они установлены в размере 13 461,6 рубля, на 2022 год – 14 193 рубля. Впрочем, эти величины могут быть уточнены ко второму чтению проекта закона о бюджете Фонда на 2021-2023 годы.

Добавим, что чуть более 40 миллионов рублей в будущем году ТФОМС планирует заработать на различных штрафах, неустойках, пенях и возмещении ущерба. Расчет был произведен на основании анализа ситуации в этой сфере по итогам 7 месяцев 2020 года. В частности, речь идет о санкциях за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств перед ТФОМС, за незаконное или нецелевое использование бюджетных средств.

Кроме того, в пользу ТФОМС перечисляются средства, взысканные по искам к людям, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица. Подобное практикуется, например, при рассмотрении уголовных дел о побоях. Как правило, с осужденного в пользу ТФОМС суды взыскивают стоимость лечения потерпевшего.

ИА «Орелград»