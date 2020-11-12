Полицию заставили второй раз завести дело на орловца

Его подозревают в многомиллионном мошенничестве.

Орловский предприниматель смог добиться возобновления уголовного дела на своего «обидчика». В этом ему помогла областная прокуратура. По инициативе главы надзорного ведомства полиция заново возбудила уголовное дело на мужчину, которого ранее подозревали в многомиллионном мошенничестве, но потом «вывели» из-под следствия.

Подробности этого любопытного уголовного дела рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. Еще 2018 году орловские полицейские заподозрили троих мужчин в мошенничестве. Один из них продал некой местной организации товар на сумму почти 6,6 млн рублей. Как выяснилось позже, этот товар ему не принадлежал, а полученные от незаконной сделки деньги юрлица он потратил со своими подельниками.

Следствие сразу установило всех троих подозреваемых. Но примерно через год дело в отношении одного из них прекратили, да и всю мошенническую схему в целом распутать не спешили.

— По указанию прокурора области по факту нарушений, допущенных при расследовании уголовного дела, Ливенская межрайонная прокуратура внесла требование. В результате вмешательства прокуратуры уголовное преследование в отношении лица, причастного к совершению преступления, возобновлено, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. — Прокурор Орловской области ход расследования указанного уголовного дела поставил на контроль.

ИА «Орелград»