Семейная пара под Орлом спасла из пожара двух детей и их дедушку

Они успели вытащить людей из огня до приезда пожарных.

Супруги Антон и Татьяна Абанеевы из Мценска спасли из горящей квартиры трех человек. Подробности героического поступка рассказали в пресс-службе главка регионального МЧС. Благодаря случайным прохожим удалось спасти жизни двух детей – брата и сестры, а также их 73-летнего дедушки.

Сообщение о возгорании в одной из квартир многоэтажки в 1-м Микрорайоне Мценска спасатели получили вчера, 11 ноября около 14.30. За те несколько минут, которые потребовались пожарным, чтобы добраться до места, случайные прохожие – муж и жена Абанеевы, успели спасти три жизни. Они услышали, как на балконе второго этажа дома плачут дети и бросились на помощь. Через балкон соседней квартиры, с помощью ее хозяев, Антон пробрался на балкон к ребятам и вытащил их. Детей до возвращения родителей приютила у себя соседка.

Видимо, она же и рассказала, что в горящей квартире должен быть и дедушка ребят. Абанеевы выбили дверь горящего жилища и обнаружили лежащего у входа пожилого мужчину. Они вынесли его на улицу, куда вскоре подъехали медики и пожарные.

Дедушку госпитализировали в Мценскую ЦРБ, а дети, благодаря быстрой реакции своих спасителей, вообще не пострадали. Специалистам предстоит выяснить обстоятельства и причины пожара. На месте ЧП работали сотрудники 10-й пожарно-спасательной части Мценска, скорой помощи, полиции, электросетей и газовой службы. Сообщается, что из-за угрозы распространения огня из многоэтажки эвакуировали 8 человек. В результате пожара выгорела комната на 12 кв.м.

– Я считаю, что ничего особенного не сделал, так каждый должен поступать, это же дети, как можно пройти мимо, — рассказал Антон Абанеев.

В МЧС подчеркнули, что все участники спасения детей и их дедушки — «настоящие герои нашего времени».

ИА «Орелград»