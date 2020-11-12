В ДТП с «Лексусом» и трактором под Орлом пострадал мужчина

Тройная авария произошла на трассе Орел-Тамбов.

Вчера, 11 ноября около 15.30 на трассе Орел-Тамбов произошло тройное ДТП. Участниками аварии стали «Лексус», трактор и отечественная легковушка.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, за рулем иномарки был 38-летний мужчина. Он ехал в сторону Ливен. В районе 128 км пути водитель «Лексуса» «не выбрал боковой интервал» до ехавшего впереди попутно трактора и врезался в него.

После столкновения иномарка оказалась на встречной полосе, где столкнулась с «Ладой Калиной». Судя по фото с места аварии, обе легковушки улетели в кювет.

Сообщается, что в результате ДТП водитель «Лады» получил травмы.

ИА «Орелград»