В Орле на заправке сбили пешехода

12.11.2020 | 9:39 Новости, Происшествия

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Водитель микроавтобуса «не заметил» стоявшего рядом человека.

В среду, 11 ноября около 20.00 на автозаправке в Орле сбили пешехода. ДТП произошло в Северном районе города.

Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась на заправке, расположенной на Московском шоссе в районе дома №117. 36-летний водитель микроавтобуса «Пежо» сбил 34-летнего мужчину, который стоял на проезжей части рядом со своим автомобилем.

Более того, после столкновения с пешеходом микроавтобус задел стоявший рядом «Опель Астра».

В результате ДТП пешеход получил травмы, не госпитализирован, уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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