В Орле взлетели цены на сахар, яйца и помидоры

Статистики отметили подорожание продуктов питания в Орле.

Как сообщает Орелстат, в октябре по сравнению с сентябрем 2020 года на потребительском рынке Орловской области цены и тарифы на товары и услуги повысились в среднем на 0,5 процента, а по сравнению с декабрем 2019 года они выросли на 3,3 процента. Обращает на себя внимание значительный рост цен на продукты питания.

Так, всего за месяц продовольственные товары в регионе подорожали на 0,8 процента, то есть стали локомотивом инфляции. Одними из лидеров по росту цен за отчетный период времени стали сахар-песок и яйца куриные, подорожавшие на 10,3-21,2 процента.

«Значительное повышение цен зафиксировано на ряд товаров плодоовощной группы, — сообщает Орелстат. — Так, помидоры и огурцы свежие стали дороже на 13,4-20,2 процента, лимоны, чеснок и лук репчатый — на 3,3-9,3 процента, При этом, отмечено сезонное снижение цен на груши, яблоки, свеклу столовую, морковь и виноград на 2,0-6,5 процента».

Далее с ростом цен на 5,1-8,1 процента следуют мясные консервы, оливковое и подсолнечное масло. На 3,3-4,6 процента подросли в цене йогурты, овсяные хлопья, вареные колбасы, гречневая крупа, а также рыба — соленая, маринованная и копченая. При этом статистики отмечают снижение цен на 2,6-4,9 процента на такие товары как черный пакетированный чай, конфеты в шоколадной глазури, рыба живая и охлажденная, фруктовые соки.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области на конец октября текущего года составила 3952,04 рубля в расчете на месяц, — резюмирует Орелстат. — По сравнению с концом сентября 2020 года она выросла на 0,7 процента».

ИА «Орелград»