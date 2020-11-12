В Орле завели дело на мужчину, напавшего на полицейского

12.11.2020 | 15:31 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Страж порядка прибыл, чтобы утихомирить буяна, и стал жертвой.

СКР в Орловской области возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемым стал 27-летний орловец.

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошел в августе этого года в общежитии в селе Отрадинское Мценского района, куда полицейский прибыл по вызову, чтобы усмирить буяна.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается, — рассказали в пресс-службе СКР.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования