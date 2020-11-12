В Орле завели дело на мужчину, напавшего на полицейского

Страж порядка прибыл, чтобы утихомирить буяна, и стал жертвой.

СКР в Орловской области возбудил уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Подозреваемым стал 27-летний орловец.

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошел в августе этого года в общежитии в селе Отрадинское Мценского района, куда полицейский прибыл по вызову, чтобы усмирить буяна.

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается, — рассказали в пресс-службе СКР.

ИА «Орелград»