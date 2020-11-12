В Орловской области изменят условия отзыва губернатора

Проект соответствующего закона прошел первое чтение.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели законопроект, предусматривающий внесение поправок сразу в несколько важных региональных законов. В частности, измениться должны нормы законов о выборах губернатора Орловской области и о порядке его отзыва.

Главное новшество заключается в том, что голосование на выборах главы региона и на референдуме по его отзыву будет возможно проводить в течение нескольких дней подряд, но не более чем в течение трех дней. При этом подсчет голосов избирателей и участников референдума будет начинаться сразу после окончания времени голосования в последний день.

Решение об удлиненном голосовании будет принимать Избирательная комиссия Орловской области, причем оно может быть принято не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов или референдума. Важно учесть то, что после принятия такое решение не подлежит пересмотру.

В новой версии орловских законов будет учтен и возраст избирателей и участников референдумов. Дело в том, что гражданин может отпраздновать свое 18-летие как раз в тот момент, когда в регионе будут проходить удлиненные выборы. Дилемма решена просто: условия реализации активного избирательного права, связанные с достижением возраста 18 лет, будут определяться исходя из последнего возможного дня голосования на выборах.

Это означает, что если в первый день голосования гражданину еще не исполнилось 18 лет, но исполнилось, например, во второй день, то он сможет сделать свой выбор. А вот условия реализации права быть избранными, наоборот, будут определяться исходя из первого возможного дня голосования на выборах.

Кроме того, законопроектом уточняются основания для включения гражданина в список избирателей при наличии активного избирательного права и уточняются отдельные положения в части досрочного прекращения полномочий члена Избирательной комиссии с правом решающего голоса.

ИА «Орелград»