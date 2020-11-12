В Орловской области приватизируют интернат и ветучастки

Программа приватизации на 2021 год была рассмотрена областным парламентом.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели представленный правительством региона прогнозный план приватизации государственного имущества Орловской области на 2021-2023 годы. Пояснения парламентариям дал и.о. руководителя департамента государственного имущества и земельных отношений Дмитрий Запольский. По его словам, в предложенном законопроекте «отсутствуют положения, способствующие проявлению коррупции».

Чиновники предложили включить в план приватизации один объект незавершенного строительства, 11 объектов недвижимости и 5 земельных участков под ними. Все это должно быть пущено с молотка. Кроме того, еще 4 земельных участка под объектами недвижимости и 36 объектов движимого имущества предлагается приватизировать путем их внесения в качестве вклада в уставный капитал.

Упомянутый объект незавершенного строительства – это теплая автостоянка в Орле на улице Красноармейской площадью 510 квадратных метров. Сооружать ее начали еще в 2001 году. В объект было вложено более 2,3 миллиона рублей. Ее планируется продать на аукционе в течение 2021 года. Вместе с недостроем будет приватизирован и земельный участок под ним.

Кроме того, власти вновь решили приватизировать бывший дом-интернат для умственно отсталых детей, расположенный в Мценском районе. Однако будет изменен способ приватизации. Если раньше его пытались продать, то теперь предложено внести весь этот комплекс в виде вклада в уставный капитал.

Также планируется приватизировать здания Краснорыбницкого ветучастка и Сорочье-Кустовского ветучастка, расположенные в деревнях Красная Рыбница и Степановка Свердловского района. Первое планируют пустить с молотка за 119 тысяч рублей, второе – за 74,5 тысячи. В документации указано, что это «излишнее, неиспользуемое имущество».

По словам Запольского, утверждение плана приватизации позволит не только получить дополнительные доходы в областной бюджет, но и сократить бюджетные расходы «на содержание и обеспечение сохранности неиспользуемого государственного имущества Орловской области».

ИА «Орелград»