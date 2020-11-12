Зоопарк в Орловском полесье снова открылся

Он закрывался из-за пандемии, но «каникулы» продлились всего неделю.

Зоопарк в Орловском полесье снова ждет посетителей. Об этом сообщили на странице зоовольерного комплекса в соцсети сегодня, 12 ноября.

— Друзья! Наши двери снова открыты. Мы ждем вас с 9:00 до 17:00 ежедневно, — написано в закрепленной записи на странице зоопарка.

Напомним, как уже писал «Орелград», зоопарк 3 ноября объявил о закрытии «из-за пандемии коронавируса». Что побудило открыть его чуть больше недели спустя, не сообщается.

ИА «Орелград»