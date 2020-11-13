Часть имущества дачников может перейти в госсобственность

В Орловской области разработан проект порядка приобретения имущества садоводов.

Власти Орловской области завершили процедуру общественного обсуждения проекта постановления правительства региона. Оно предполагает утверждение порядка безвозмездного приобретения имущества общего пользования, расположенного в границах территорий садоводства или огородничества. Речь идет о его приобретении в государственную собственность Орловской области или муниципальную собственность.

Судя по протоколу общественных обсуждений, ни замечаний, ни комментариев от участников не поступило. Хотя, вероятно, мало кто в регионе вообще знал о проведении публичного обсуждения. Проект документа, тем не менее, с 26 октября 2020 года находился в открытом доступе. Согласно ему, под упомянутым имуществом общего пользования понимаются автомобильные дороги, объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и другие объекты. То есть речь идет вовсе не о самих дачных участках.

Предполагается, что имущество общего пользования может быть передано безвозмездно в собственность властей лишь в случае одновременного соблюдения трех обязательных условий. Первое — решение о передаче имущества должно быть принято общим собранием членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

Второе условие – данное имущество может находиться в государственной или муниципальной собственности в соответствии с федеральным законом. И третье – согласие на передачу имущества должны дать владельцы всех земельных участков, если оно принадлежит им на праве общей долевой собственности.

Решение о безвозмездном приобретении имущества в госсобственность будет принимать правительство Орловской области, в муниципальную – орган местного самоуправления. Отметим, что принимается оно по инициативе товарищества или участников общей долевой собственности. Для садоводов это сулит определенную выгоду, так как с них будет снято бремя по обслуживанию переданного властям общего имущества.

ИА «Орелград»