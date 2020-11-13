Федеральные памятники археологии под Орлом взяли под охрану

Сразу несколько важных объектов получили охранные обязательства.

Соответствующие приказы издало управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Оно утвердило охранные обязательства собственников и иных законных владельцев пяти объектов культурного наследия федерального значения. Речь идет о памятниках археологии, расположенных на территории Хотынецкого района.

Так, охранные обязательства утверждены на памятники археологии «Городище Радовище», «Курганы Радовище», «Городище», «Селище II Булатово» и «Селище III Булатово». Они расположены близ разных деревень в пределах Ильинского и Хотимль-Кузменковского сельских поселений. Все перечисленные объекты включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

В их границах предусмотрен особый режим использования земельных участков. В частности, он разрешает проведение археологических полевых работ, а также земельных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ при условии обеспечения сохранности данного объекта. При этом должен быть обеспечен доступ граждан к памятнику археологии.

В то же время на территории памятников запрещено строительство капитальных объектов и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих сооружений. Что касается хозяйственной деятельности, то она разрешается. Однако такая деятельность не должна противоречить требованиям обеспечения сохранности объекта и должна обеспечить его функционирование в современных условиях.

ИА «Орелград»