Конкурс «Многонациональная Орловщина» проведут анонимно

Стали известны особые детали проведения конкурса видеороликов.

Пресс-служба губернатора Орловской области объявила о старте регионального конкурса видеороликов «Многонациональная Орловщина». Его организаторами выступают облуправление по реализации общественно-патриотических проектов и областной «Центр молодежи «Полет». Цель конкурса — укрепление и гармонизация межнациональных отношений на территории региона.

«К участию в нем допускаются граждане РФ, зарегистрированные на территории Орловской области, всех возрастов, — сообщили в пресс-службе губернатора. — На конкурс принимаются видеоролики по теме «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Орловской области».

Добавим, что положение о конкурсе утвердил первый замгубернатора Вадим Соколов. Согласно ему, участники будут обязаны дать согласие на использование их видеороликов организаторами. Причем они официально должны подписать обязательство «не препятствовать организатору обнародовать и использовать видеоролик в любом объеме и любым законным способом, в том числе в рамках профилактических мероприятий в сфере укрепления и гармонизации межнациональных отношений в Орловской области, в средствах массовой информации и социальных сетях (в свободной форме)». Кроме того, придется дать согласие на обработку персональных данных.

От претендентов ждут ролики, снятые любыми доступными средствами, но произведения низкого качества рассматривать не будут. Максимальная продолжительность видеоролика составляет 5 минут, допускается использование спецпрограмм и инструментов при монтаже и съемке. На конкурс не примут работы, скачанные из интернета, а также ролики рекламного характера или оскорбляющие достоинство и чувства других людей. Ответственность за соблюдение авторских прав несет претендент.

Прием заявок уже стартовал и продлится по 27 ноября 2020 года. Для оценки видеороликов и отбора победителей будет создана конкурсная комиссия. Особое условие — видеоролики представляются в эту комиссию с соблюдением анонимности. Доводить до сведения ее членов фамилии и иные личные данные претендентов строго запрещено. Каждый член жюри будет оценивать видеоролики по ряду критериев по десятибалльной шкале. Победители конкурса получают премии: за 1 место – 20 тысяч рублей, за 2 место – 15 тысяч, за 3 место – 10 тысяч и за 4 место – 5 тысяч рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

ИА «Орелград»