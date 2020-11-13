Орловские школьники делают роботов и управляют беспилотниками

Год назад в Орле во Дворце пионеров имени Гагарина торжественно открыли детский технопарк «Кванториум».

Ножницы для разрезания красной ленты тогда привез управляемый робот, как бы намекнув, что центр детский, но все здесь серьезно. Современный, научный, оборудованный по последнему слову техники. «Там просто космос!»- говорят школьники. Станки с управлением, лаборатории, 3D-принтеры, лазерный гравёр — все не игрушечное, настоящее! Идея создания таких центров по всей стране появилась еще в 2015 году в рамках национального проекта «Образование». Взрослые решили, что будущих инженеров, конструкторов, разработчиков, исследователей нужно готовить прямо со школьной скамьи. Главное, вернуть интерес к научно-техническому творчеству.

Сейчас в орловском «Кванториуме» занимаются 800 детей 5-11 классов. Ребята учатся работать в команде, воспитывают лидерские качества, готовятся решать серьезные задачи, определяются с будущей профессией. Основа «Кванториума» — так называемые «квантумы» или направления. Их шесть: «Автоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Промробоквантум», «IT-квантум» и «Хайтек-цех». В каждом подразделении дети занимаются своим видом деятельности. В IT-квантуме учатся защищать данные в Интернете, в «Биоквантуме» выращивают клетки и ткани организмов на питательных средах, в «Аэроквантуме» самостоятельно конструируют и программируют беспилотные летательные аппараты. Занятия проходят в группах по 14 человек. Попасть в «Кванториум» может любой ребенок, вне зависимости от степени его одаренности. Платить за обучение не нужно, а вот «заработать» там можно — проявить себя и получить признание, награду, диплом и даже выиграть путевку в Артек.

Чтобы дополнительное образование было доступно детям, живущим в отдаленных районах области, в рамках нацпроекта «Образование», в регионе был создан первый мобильный технопарк «Кванториум». Комплекс работает на базе 26 агломераций, по 12 дней в каждой. По принципу стационарного «Кванториума», мобильный технопарк оснащен высокотехнологичным оборудованием, на котором можно заниматься в самых разных направлениях: от 3D-печати и промышленного дизайна до робототехники. Узнать расписание занятий и записать ребёнка в орловский «Кванториум» можно на сайте kvantorium57.ru

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ИА «Орелград»