Парахин не спешит принимать отремонтированный переулок Межевой

Подрядчик управился с работой намного раньше срока.

Переулок Межевой в Орле заасфальтировали. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр города Юрий Парахин. При этом он отметил, что до заключения экспертизы работы не примут и не оплатят.

— Привели переулок Межевой в порядок. Много обращений мне поступало по этой дороге. Действительно, прежде ее состояние оставляло желать лучшего — на всем протяжении асфальт был продавлен большегрузами. Теперь лежит новое покрытие, — написал Парахин.

По его словам, на следующей неделе с переулка Межевого «отберут керны асфальта, чтобы проверить на плотность и водонасыщение». Пока заказчик не получит положительное заключение экспертов, «работы приняты и оплачены не будут».

Как уже писал «Орелград», подряд на ремонт Межевого выиграло ООО «Каскад». С начала ноября у организации было 50 дней, чтобы освоить почти 600 тыс. рублей по госконтракту.

Напомним, ранее местные жители жаловались, что из-за строительства нового жилого массива дорога разбита тяжелой техникой и ходить по ней небезопасно. Позднее подрядчик строительства ЖК за свой счет обустроил тротуар для пешеходов, чтобы обезопасить их путь. Компания-застройщик также предлагала властям сделать новую дорогу за собственные деньги, но разрешения добиться не смогла.

ИА «Орелград»