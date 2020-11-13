Под Орлом в столкновении легковушек пострадала женщина

Одна из машин «догнала» другую у «зебры».

Вчера, 12 ноября в Ливнах произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Она была пассажиркой отечественной легковушки, в которую сзади врезалась иномарка.

Судя по фото с места происшествия, авария произошла около пешеходного перехода. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, около 12.00 24-летняя водитель «Ниссана Максима» ехала по улице Карла Маркса в направлении улицы Свердлова. Как уточнили в ведомстве, девушка на иномарке «не выбрала дистанцию» до ехавшей впереди попутно «Лады Гранта» и «допустила столкновение».

Сообщается, что в результате ДТП 29-летняя пассажирка отечественной легковушки получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»