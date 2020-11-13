Укравший у ребенка смартфон студент раскаялся

Дело о краже дорогого телефона рассмотрели в Орле.

Материалы уголовного дела ранее поступили в суд Орловского района. Его фигурантом стал учащийся Орловского техникума технологии и предпринимательства, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба потерпевшему).

Как следует из постановления следователя, преступление было совершено летом около 17 часов дня. Обвиняемый отдыхал на берегу реки Орлик в Орловском районе. Неподалеку отдыхали деревенские дети, они в тот момент купались в реке. Взгляд студента упал на вещи, оставленные одним из несовершеннолетних на берегу. Поверх них лежал сотовый телефон стоимостью около 10 тысяч рублей. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, студент схватил смартфон и сбежал вместе с ним.

Раскрыть это преступление не составило особого труда. Жизнь парню ломать не стали. Даже представитель прокуратуры поддержал ходатайство следователя о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначения ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Тем более что и сам обвиняемый отпираться не стал. Он пояснил, что полностью возместил причиненный вред потерпевшему, которым был признан отец обворованного ребенка. Смягчающими обстоятельствами были признаны не только добровольное возмещение имущественного ущерба, но и явка с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном. В итоге парню повезло. Его освободили от уголовного преследования, наказав лишь выплатить судебный штраф в размере 10 тысяч рублей, то есть фактически в размере стоимости похищенного смартфона.

ИА «Орелград»