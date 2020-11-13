В Орле пенсионер сбил женщину на «зебре»

13.11.2020 | 10:33 Новости, Происшествия

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Пострадавшую госпитализировали.

Вчера, 12 ноября в Орле произошло ДТП на «зебре». А аварии серьезно пострадала женщина-пешеход.

Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 38-летняя женщина переходила улицу Колхозную по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №82.

Ее сбил 74-летний водитель ВАЗ-2106. Мужчина ехал по Колхозной со стороны улицы Генерала Родина в направлении Васильевской. Уточняется, что авария произошла около 09.00.

С места ДТП пострадавшую увезли в больницу. Ее пришлось госпитализировать в отделение травматологии.

ИА «Орелград»

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