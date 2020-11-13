В Орле расширят список тех, кому положена бесплатная помощь юристов

Соответствующий законопроект обсудили на круглом столе в облсовете.

Вчера, 12 ноября депутаты Орловского облсовета совместно с Общественной и адвокатской палатами провели круглый стол по вопросам оказания бесплатной юридической помощи населению. Ранее заксобрание приняло в первом чтении законопроект, который расширяет список тех, кому такая помощь положена.

По информации директора орловского отделения Ассоциации юристов России Юлии Сазоновой, в Центр по оказанию бесплатной юридической помощи социально незащищенным категориям граждан с момента его открытия обратились почти 18 тыс. человек. Они получили бесплатную юридическую помощь не только в виде консультаций и составления правовых документов, но и судебного представительства. В этом году специалисты Центра начали выезжать в сельскую местность. Привлекают и студентов профильных вузов. Благодаря поддержке облсовета таких выездных консультаций провели уже 196.

К слову, в ходе работы круглого стола практикующие юристы предложили разработать наглядные справочно-информационные буклеты для жителей сельской местности, чтобы они могли понимать, в какой ситуации как следует действовать и куда нужно обращаться. Эту инициативу поддержал спикер облсовета Леонид Музалевский, рассказали в пресс-службе заксобрания.

— Два года назад, в декабре 2018 года, Орловский областной Совет и Адвокатская палата Орловской области подписали договор о добровольном и безвозмездном взаимодействии и сотрудничестве. Одна из основных целей соглашения — содействие процессу законотворчества в сфере оказания квалифицированной юридической помощи, — напомнил Музалевский. — Подтверждением совместной работы служит законопроект, рассмотренный на минувшем заседании регионального парламента в первом чтении. Документом предлагается расширить перечень лиц, которым может быть оказана бесплатная юридическая помощь в нашем регионе.

Музалевский добавил, что для оплаты труда адвокатов, являющихся участниками государственной системы юридической помощи, бюджет ежегодно выделяет дополнительные средства.

Законопроект о расширении перечня лиц, которым положена бесплатная юридическая помощь, предусматривает, что рассчитывать на нее смогут беременные женщины (в части законодательства, связанного с работой и трудоустройством), а также матери детей до 3 лет. Предлагают внести в этот список тех, кто недавно освободился из мест лишения свободы, а также участников долевого строительства. В облсовете предложили ко второму чтению внести в этот перечень не только матерей детей до 3 лет, но и отцов, при условии, что те находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком.

— Ко второму чтению в предложенный прокуратурой перечень лиц еще будут внесены поправки уточняющего характера. Считаем, что необходимо предусмотреть адресность и доступность оказания помощи с учетом материального положения людей, — рассказал Музалевский.

ИА «Орелград»