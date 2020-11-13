В Орловской области появился свой Оушен

Орловец ограбил не казино или банки, а сельхозпредприятие.

Точку в любопытном уголовном деле поставил Новосильский районный суд. Перед ним предстал человек, которого следствие сочло организатором многоходовой аферы. Впрочем, обвинение ему предъявили не за мошенничество, а за особо крупную кражу, совершенную по предварительному сговору группой лиц. Кстати, всего его помощники, а их было немало, как и у друзей знаменитого голливудского грабителя Оушена, проходят по уголовным делам, выделенным в отдельное производство.

Было установлено, что орловский «Оушен» и его друзья решили похитить корнеплоды сахарной свеклы с полей, принадлежащих одному из местных агропредприятий. Для этого был разработан детальный план, а преступники распределили между собой роли. Так, на первом этапе организатор хитростью сумел получить документы, свидетельствующие о его причастности к законному бизнесу. Затем один из его подельников изготовил доверенность, скрепив ее поддельной подписью якобы генерального директора фирмы. Отметим, что в этом подельникам помогали люди, не знавшие об их преступных намерениях.

Получив на руки заветные документы, злоумышленники приступили к реализации пункта о легализации похищенного товара. Для того они нашли потенциального покупателя сахарной свеклы, с которым встретились в кафе и обсудили условия сделки. Здесь в дело вступил еще один «друг Оушена», который представился доверенным лицом местного фермера. Для убедительности покупателю представили статистические сведения о количестве корнеплодов, якобы выращенных крестьянско-фермерским хозяйством. Статистика, конечно, тоже была поддельной. Далее был подготовлен фиктивный договор на продажу сахарной свеклы между покупателем и продавцом, который аферисты заверили сканом печати и подложной печатью.

Пока «друзья Оушена» все это делали, агрофирма спокойно собрала урожай, сложила корнеплоды в кагаты и подготовила их к вывозу с полей. Злоумышленники тем временем нашли погрузчик и перевозчика, имеющего несколько грузовиков. Договоры найма этой техники тоже были фиктивными.

Также «Оушен» нанял местного тракториста для запашки следов от грузовиков на полях. Механизатору он объяснил это «необходимостью обеспечения отсутствия колеи в местах погрузки для последующего беспрепятственного проезда транспорта». Для водителя погрузчика в поселке злоумышленники арендовали квартиру. Кстати, сам погрузчик был доставлен на трале еще один «сообщником», не знавшим о том, что помогает преступникам. Его встретили на дороге, велели оставить погрузчик и расплатились с ним. Для перевозки использовался настоящий договор-заявка.

Водителям грузовиков, участвовавшим в хищении, злоумышленники выдали на руки поддельные договоры и статистические данные, которые они должны были предъявлять в качестве «накладных» сотрудникам полиции, например, в случае остановки для проверки груза.

Всего преступники арендовали три грузовика, на которых корнеплоды вывозились в заброшенные силосные ямы. Организатор привлек к своей афере более полутора десятков человек, а ущерб от их действий был оценен более чем в 500 тысяч рублей. В данном случае с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его подельники пойдут под суд по отдельным уголовным делам. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

ИА «Орелград»