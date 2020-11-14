Орловцев массово лишили водительских прав

Более 1750 жителей региона лишены права на управление транспортом.

В Орловской области свыше 1750 водителей, не исполнивших свои обязательства по судебным решениям, ограничены в праве управления транспортом. Такие сведения сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России. В ведомстве подчеркнули, что большинство новоиспеченных «пешеходов» — это должники по алиментам. Таковых насчитывается более 1000 человек.

Отметим, что речь идет об одной из мер принудительного исполнения. Если должник не исполняет свои обязательства перед взыскателями, приставы имеют право применить к нему целый комплекс мер. Одним из самых эффективных инструментов воздействия считается временное приостановление действия водительского удостоверения.

«Оно вводится судебным приставом-исполнителем в отношении лиц, имеющих неоплаченные долги по исполнительным документам, — уточнили в управлении ФССП. — При этом граждане ошибочно полагают, что стать «пешеходами» могут только неплательщики алиментов».

Временно лишиться водительских прав также могут должники, не исполняющие требования по возмещению вреда здоровью, имущественного ущерба и морального вреда. Такие решения, как правило, выносятся судами в отношении преступников. Ограничить в праве на управление транспортом могут и тех, кто задолжал по административным штрафам.

Кстати, в УФССП говорят, что многие орловцы стремятся как можно быстрее вернуть себе водительские права. Для этого достаточно погасить свои обязательства. Иными словами, должники начинают срочно искать деньги и платят «по счетам». В этом году, например, лишенные прав орловцы погасили долги более чем на 16,5 миллиона рублей.

ИА «Орелград»