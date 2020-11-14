Под Орлом томаты пытались продать под видом груши

В Мценске обнаружили «розовую грушу», которая оказалась томатом.

В Орловской области специалисты территориального управления Россельхознадзора продолжают традиционные осенние рейды по рынкам и торговым точкам. Они проверяют товары, предназначенные для дачников. В это время года торговцы активно предлагают им семена различных культур. Как показывает практика, на орловских рынках нередко встречаются сорта, которых не существует в природе.

Показателен пример города Мценска. На местном рынке инспекторы выявили двух торговцев, кстати, простых граждан, а не ИП, которые торговали семенами овощей. При проверке было установлено, что в продаже у них находилось 125 пакетов семян, сорта которых не включены в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ.

В частности, как перечислили в ТУ Россельхознадзора, амчанам предлагалось купить семена томатов таких несуществующих сортов как «Космонавт Волкова» и «Розовая груша». Кроме того, в продаже находились семена моркови «МО» и «Зайка моя», сладкого перца «Новогогошары», капусты белокочанной «Зимняя голова» и огурца «Пекинский вкусный». Этих сортов в госреестре нет, подчеркнули в ведомстве.

«Реализация пакетированных семян, не включенных в госреестр, является нарушением ст. 31 Федерального закона «О семеноводства», — отметили в ТУ Россельхознадзора. — Нахождение в госреестре гарантирует, что этот сорт генетически не модифицирован и приспособлен к нашим климатическим условиям. Если сорт не включен в госреестр, то на данные семена отсутствуют документы на сортовые и посевные качества».

Добавим, что по итогам проверки на обоих торговцев были составлены административные протоколы и наложены штрафы.

ИА «Орелград»