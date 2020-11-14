На улице Ревы под Орлом провалился тротуар

В ситуацию вмешались активисты Общероссийского народного фронта.

Провалившийся тротуар на улице Андрея Ревы в городе Мценске обнаружили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта. Эта улица ведет в привокзальный район, на одном из участков она пересекает овраг. Там и провалился тротуар.

«От уровня дороги до дна оврага высота составляет порядка двух метров, — сообщили в региональном отделении ОНФ. — Именно с такой высоты может упасть пешеход, если наступит на провалившуюся плиту. Местные жители рассказали, что в таком состоянии тротуар находится долгое время, но чиновники никаких мер не принимают. Чтобы не провалиться, горожане вынуждены обходить данный участок по проезжей части».

В ОНФ говорят, что уже было направлено обращение в администрацию Мценска с просьбой о ремонте. Однако в ответ активистам пришло письмо, где сообщается, что «ремонт тротуаров на улице Андрея Ревы включен в перечень объектов муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в городе Мценске», выполнение которой предусмотрено до 2024 года при условии выделения средств из дорожного фонда региона».

«Получается, что граждане будут обходить аварийный участок тротуара еще пару лет, — резюмирует член регионального штаба ОНФ Юрий Власов. — Автомобили здесь двигаются на высокой скорости. По этой причине возникает вероятность ДТП. К тому же, скоро выпадет снег, который дорожные машины с асфальта будут сдвигать в сторону обочины. Дорога по своей ширине станет еще меньше. При движении машины пешеходам некуда будет отступить. Возникнет вероятность наезда на пешехода».

В связи с этим активисты ОНФ предложили администрации Мценска «не откладывать ремонт провалившегося участка тротуара на пару лет, а заняться им сейчас».

ИА «Орелград»