В Орле рассмотрели редкое дело об индексации кредита

Необычный гражданский процесс прошел в суде Заводского района.

Детали рассмотрения данного гражданского дела сообщила пресс-служба Заводского районного суда города Орла, который частично удовлетворил заявленные требования. Речь шла об индексации присужденных ранее сумм по другому делу — о взыскании задолженности по кредитному договору. То решение было вынесено еще в 2016 году. Оно до сих пор не исполнено, именно поэтому и встал вопрос об индексации.

История такова. Еще в июле 2016 года банк «Уралсиб» в том же Заводском райсуде выиграл иск против своего должника. Последнего обязали выплатить финансовой организации задолженность по кредиту в размере 387 037 рублей. Долг не погашен до сих пор.

В связи с этим в суд обратилась компания, которая является правопреемником упомянутого банка. Из ее заявления следует, что «денежные средства, подлежащие взысканию, обесценились». По подсчетам истца, сумма индексации, набежавшая за четыре года, составляет 48 228 рублей. Ее-то компания и просила взыскать с должника.

В суде пояснили, что законодательство действительно предусматривает процедуру индексации взысканных сумм. Этот механизм позволяет полностью возместить потери взыскателя от длительного неисполнения судебного решения. Расчет индексации производится на основании индексов потребительских цен, определенных для региона нахождения взыскателя.

Такая норма закреплена статьей 316 ГК РФ. Она необходима уже для защиты прав должника. Считается, что именно индексы потребительских цен объективно отражают уровень инфляции. Опираясь на указанную норму, суд произвел собственный расчет и установил, что в данном случае сумма индексации составляет всего 969 рублей. Она и была взыскана с должника в пользу компании-истца.

ИА «Орелград»