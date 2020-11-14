В Орле участникам ЕГЭ выдадут бумажные мониторы

Апробация нового формата ЕГЭ пройдет с использованием черновиков.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), в Орловской области началась подготовка к введению нового формата ЕГЭ по информатике и ИКТ. Так, в 2021 году проверка его результатов будет осуществляться без привлечения экспертов предметных комиссий. Экзамен теперь будет проводиться в «компьютерной форме» и даже получит новое название — КЕГЭ.

Уже в ближайшее время орловские выпускники и специалисты смогут апробировать новую форму проведения ЕГЭ. В Центре пояснили, что апробация назначена на 19 ноября, когда будет проведен федеральный тренировочный экзамен. В нем примут участие одиннадцатиклассники, специалисты ОРЦОКО и работники пунктов проведения экзаменов.

«Экзамен по информатике и ИКТ длится 3 часа 55 минут, — рассказали в ОРЦОКО. — Чтобы ограничить время работы участников КЕГЭ за компьютером, им будут выдаваться специализированные бумажные черновики, имитирующие монитор компьютера».

В то же время, уточнили в Центре, выполнять задания участники будут на знакомых для них специализированных программных средствах.

ИА «Орелград»