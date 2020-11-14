В Орловской области не разрешили продавать рыбу Камчатки

Рыбная продукция на передвижной ярмарке оказалась обезличенной.

В Ливнах сотрудники территориального управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сняли с реализации 37 кг копченой и вяленой рыбы. Как пояснили в этом ведомстве, продукция была признана небезопасной. Примечательно, что подозрительный товар инспекторы обнаружили на передвижной выставке-продаже «Рыба Камчатки». Она была организована в здании центра молодежи «Лидер».

«Анализ информационных систем «Цербер» и «Меркурий» показал, что данная торговая площадка не имеет регистрации, и в ее адрес не оформлялись ветеринарные сопроводительные документы на рыбную продукцию, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — При выезде на место инспекторы установили, что реализацию рыбы копченой и вяленой в ассортименте осуществляет гражданка РФ».

В ведомстве уточнили суть претензий. Так, сообщается, что данная продукция реализовывалась без маркировки, даты выработки, информации о сроках и условиях хранения. С точки зрения закона она является обезличенной. Это означает, что невозможно установить ее происхождение, так как неизвестно где, кем и когда она была произведена.

Поскольку продажа велась без ветеринарных сопроводительных документов, торговку обвинили в нарушении требований технических регламентов ЕАЭС. Ей запретили продавать небезопасную продукцию и составили на нее административный протокол.

ИА «Орелград»