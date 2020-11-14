В Орловской области подорожали обручальные кольца

В регионе зафиксирован рост цен на непродовольственные товары.

В октябре по сравнению с сентябрем 2020 года в Орловской области цены на непродовольственные товары повысились на 0,6 процента. Такие данные приводит Орелстат. Тенденции прослеживаются разнонаправленные: на фоне подорожания одних товаров дешевеют другие. Некоторые из них впервые появились в рейтинге.

Как подметили статистики, за прошедший месяц в регионе на 3,7-9,8 процента подорожали золотые обручальные кольца, сковороды с антипригарным покрытием, миксеры, блендеры, доски обрезные и металлочерепица. Зато дешевле на 1,3-4,8 процента стали холодильники, зубная паста, жидкие чистящие и моющие средства, электроутюги, микроволновые печи и крем для рук.

«Из наблюдаемых медикаментов и медицинских товаров увеличилась цена на термометры медицинские ртутные в 1,4 раза, — сообщает Орелстат. – Также в этой группе товаров подорожали комбинированные анальгетики, бинт, лоратадин, троксерутин, корвалол, линекс, анальгин отечественный — на 3,1-6,5 процента».

Отметили статистики и небольшое, в среднем всего на 0,1 процента, снижение цен и тарифов на услуги. Наиболее ощутимо снизилась плата за пользование потребительским кредитом, изготовление фотографий для документов и ксерокопирование — на 1,1-1,5 процента. Проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 5,5 процента.

Как уже писал «Орелград», в среднем в октябре по сравнению с сентябрем цены и тарифы на товары и услуги в регионе повысились на 0,5 процента. При этом продовольственные товары подорожали на 0,8 процента, то есть стали локомотивом инфляции.

ИА «Орелград»