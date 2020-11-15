Администрацию Орловской области защитят от террористов

Места работы орловских чиновников собираются оценить и обезопасить.

Правительство Орловской области утвердило комплекс мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и территорий, занимаемых органами исполнительной государственной власти специальной компетенции. Под последними, по сути, следует понимать администрацию региона. Но речь идет не только об ее основном здании. Напомним, структурные подразделения главной администрации региона буквально «разбросаны» по всему Орлу. Постановление касается всех их.

Согласно документу, прежде всего, будет проведено комиссионное обследование и категорирование данных объектов. Здания, в которых работают чиновники, разделят на категории с учетом степени угрозы совершения на них террористического акта и масштаба возможных последствий, оценки состояния их защищенности, а также исходя из степени их значимости для инфраструктуры и жизнеобеспечения.

По итогам работы комиссии и будут определяться «необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта». В частности, члены комиссии будут обращать особое внимание на так называемые критические элементы, совершение теракта на которых может привести к прекращению нормальной работы объекта. В качестве таковых подразумеваются инженерные сооружения и коммуникации, узлы оборудования или устройств потенциально опасных установок, места использования или хранения опасных веществ и материалов и другое.

Что касается категорий, то их будет три. Так, к третьей категории отнесут здания с низкой степенью угрозы совершения теракта и территории, на которых из-за атаки террористов может пострадать менее 30 человек, а материальный ущерб не превысит 1 миллиона рублей. Во вторую категорию включат здания, при атаке на которые пострадать может от 30 до 200 человек включительно, а ущерб составит от 1 до 5 миллионов рублей.

К первой категории, соответственно, отнесут территории с высокой степенью угрозы совершения террористического акта. Там прогнозируемое количество пострадавших может превысить 200 человек, а сумма ущерба может превысить более 5 миллионов рублей. Кстати, здание администрации региона вполне подходит под критерии первой категории.

Для обеспечения необходимого уровня антитеррористической защищенности объектов независимо от присвоенной им категории будет проводиться целый ряд мероприятий. К ним отнесены, например, пропускной режим и видеонаблюдение внутри здания. Впрочем, все это и так уже давно используется в администрации области.

Также постановление предусматривает проведение учений и тренировок. Они будут проходить не реже 1 раза в год на объектах низкой и средней категорий опасности и не реже 2 раз в год – на объектах высокой категории опасности. В зданиях должны быть размещены наглядные пособия с информацией о порядке действия работников и посетителей при обнаружении подозрительных лиц или предметов, а также при поступлении информации об угрозе совершения или о совершении терактов.

ИА «Орелград»