Под Орлом массово уничтожат личных свиней

15.11.2020 | 17:15 Новости, Общество

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Жесткая мера связана с выявлением очага АЧС.

Исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Соколов распорядился осуществить так называемое отчуждение свиней с последующим их убоем. Кроме того, сотрудники ветслужбы и управления Россельхознадзора должны изъять продукты животного происхождения, полученные от свиней, с последующим их уничтожением и утилизацией в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами.
Столь жесткая мера будет применена к первой угрожаемой зоне, установленной ранее указом губернатора.

Как уже писал «Орелград», в начале ноября случай заболевания африканской чумой свиней был зафиксирован на территории хозпостроек личного подсобного хозяйства, расположенных вблизи деревни Рассыльной Стрелецкого сельского поселения Кромского района. Там сразу был введен карантин.

Решение о массовом уничтожении свиней бескровным способом было принято позднее, после анализа ситуации. Кстати, местным жителям положена бюджетная денежная компенсация за изъятых у них животных. Средства будут выделены из резервного фонда правительства региона. Что касается изъятия свиней, то это произойдет на территориях, прилегающих к эпизоотическому очагу в радиусе 5 километров. Конкретно, отчуждение пройдет в пределах административных границ деревни Черкасской Стрелецкого сельского поселения и села Шахова Шаховского сельского поселения.

Управлению ветеринарии Орловской области предписано утвердить состав и положение о «специальной комиссии для осуществления отчуждения свиней и изъятия продуктов животного происхождения, полученных от свиней».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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