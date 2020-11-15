В Орле запретили пускать часть клиентов в салоны красоты

Введены новые ограничения для граждан с повышенной температурой тела.

В Орловской области внесены очередные изменения в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В частности, отредактирован пункт о работе организаций, деятельность которых не приостановлена.

Конкретно речь идет о торгово-развлекательных центрах, предприятиях общественного питания, парикмахерских и салонах красоты. Губернаторским указом им предписано обеспечить измерение температуры посетителям при входе. Также они обязаны обеспечить «запрет допуска на данные объекты лиц с повышенной температурой тела».

Другие поправки были анонсированы ранее. Они законодательно закрепляют запрет на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также ночных клубов и дискотек с 23.00 до 6.00 часов. Исключение сделано только для обслуживания на вынос и доставки заказов, но без доступа посетителей в помещения объектов общественного питания.

Напомним, по состоянию на 12 ноября в регионе было зарегистрировано 13548 случаев заболевания коронавирусом. Общее число больных в Орловской области составляет 2865 человек, выздоровели 10514 человек. 169 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Все заболевшие находятся под наблюдением управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения.

ИА «Орелград»