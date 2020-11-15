В Орловской области 21 человек погиб из-за плохих дорог

Статистики оценили уровень и причины дорожного травматизма в регионе.

Орелстат обнародовал данные о количестве и причинах дорожно-транспортных происшествий в Орловской области по итогам 9 месяцев 2020 года. Сообщается, что за этот период времени в регионе было зарегистрировано 577 ДТП с пострадавшими, в которых 80 человек погибли и 752 получили ранения.

«Неудовлетворительные дорожные условия сопутствовали совершению 190 ДТП, приведших к гибели 21 человека и ранениям различной степени тяжести 246 человек, — подсчитали в Орелстате. — За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД было выдано 1074 предписания и составлено 277 административных материалов».

В ведомстве отметили, что в 79 ДТП на дорогах региона пострадали дети: четыре ребенка погибли и 82 получили ранения. Кстати, за нарушения правил перевозки детей в Орловской области в этом году было составлено 2213 административных материалов.

Орелстат сравнил ситуацию на дорогах Орловщины с другими регионами. При этом для анализа были взяты данные МВД России за 2019 год. Согласно им, в минувшем году в целом по стране в расчете на 100 тысяч жителей погибло 11,6 человека. В Орловской области данный показатель составляет 12,8 человека, то есть он выше среднероссийского. Отрадно лишь то, что по сравнению с 2010 годом смертность на дорогах региона сократилась на 40,5 процента.

«В субъектах Центрального федерального округа показатель «число лиц, погибших в ДТП, на 100 тысяч населения» варьируется от 3,5 в Москве и 9,0 в Ивановской области до 19,2 и 21,6 во Владимирской и Рязанской областях, — пишет Орелстат. — Орловщина в данном печальном рейтинге занимает 7-е место».

ИА «Орелград»