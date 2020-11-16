ЦБ выпустит монету к юбилею орловского поэта

16.11.2020 | 15:20 Новости, Общество

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Серебряная двухрублевка выйдет в обращение уже завтра.

Завтра, 17 ноября Банк России выпустит в обращение серебряную памятную монету в честь юбилея Афанасия Фета. Всего таких монет будет 7 000 штук. Об этом рассказали в пресс-службе орловского отделения ЦБ.
Монета, посвященная знаменитому уроженцу Мценского уезда, пополнит серию «Выдающиеся личности России». Официальное ее название —

«Поэт А.А. Фет, к 200-летию со дня рождения (05.12.1820)».
— Серебряная монета номиналом 2 рубля имеет массу драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925. Форма монеты — круг диаметром 33,0 мм, — рассказали в пресс-службе регулятора.

Изображение Афанасия Фета будет на оборотной стороне монеты. Портрет поэта выполнен в технике лазерного матирования стилизованных поэтических строк; справа — рельефные изображения пера и поющего соловья.

Фетовская монета является такими же законными деньгами, как все остальные, и ее обязаны принимать во всех магазинах.

Афанасий Фет родился 23 ноября (5 декабря) 1820 года в усадьбе Новоселки Мценского уезда Орловской губернии. Он был не только знаменитым поэтом-лириком, но и переводчиком и мемуаристом.

Примечательно, что первые 14 и последние 19 лет жизни он официально носил фамилию Шеншин, а для того, чтобы вернуть фамилию Фет, надолго пошел служить в армию.

ИА «Орелград»

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