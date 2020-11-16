Число случаев COVID-19 на Орловщине превысило 14 тысяч

16.11.2020 | 10:37 Новости, Общество

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За последние сутки диагноз подтвердился у 130 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 14 тысяч и достигло 14 080, сообщили в федеральном оперативном штабе. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 130 человек.

Вместе с тем выздоровели всего 48 человек, количество победивших вирус достигло 10 867. Число летальных исходов не изменилось — 171.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 948 603. За сутки диагноз подтвердился у 22 778 человек во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровели 1 453 849 человек, умерли 33 489.

ИА «Орелград»

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