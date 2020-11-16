Глава Фонда ЖКХ поговорил с орловским губернатором о переселении

Стало известно, о чем беседовали Константин Цицин и Андрей Клычков.

Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» раскрыл некоторые детали разговора, который на днях состоялся между гендиректором этой организации Константином Цициным и губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

«Участниками встречи были подробно рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения на территории Орловской области программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе обсуждены механизмы расселения непригодных для проживания домов», — пояснили в департаменте.

Как уже писал «Орелград», в октябре Фонд ЖКХ обнародовал результаты мониторинга реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Орловская область была названа в числе регионов с наиболее низким уровнем достижения целевых показателей 2020 года. В регионе на тот момент программа была исполнена всего на 31 процент от годового плана, и ему было рекомендовано ускорить темпы.

Текущую ситуацию и обсудили Цицин с Клычковым. Кстати, в Орловской области в рамках данного проекта запланировано переселение 3,23 тысячи человек из 46,15 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Общий объем финансирования, подавляющую часть которого составляют средства Фонда ЖКХ, составляет 1,61 миллиарда рублей. Софинансирование за счет средств бюджета области и ее муниципальных образований составляет всего лишь 71,31 миллиона рублей.

«Кроме того, после 1 января 2017 года на территории региона уже выявлены аварийные многоквартирные дома, общая площадь помещений в которых составляет 38,36 тысячи квадратных метров, — отметили в департаменте. — В них проживают 2,24 тысячи граждан».

ИА «Орелград»