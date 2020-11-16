К юбилею «Орел-Карату» подарили микроавтобус

16.11.2020 | 15:07 Новости, Общество, Спорт

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Спортшкола отмечает 25-летие.

В честь 25-летия со дня создания детско-юношеской спортшколы «Орел-Карат» власти вручили ее коллективу ключи от нового микроавтобуса. Об это сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Ключи, а также благодарность за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Орловской области получил Олег Кошелев — директор «Орел-Карата», депутат Орловского областного Совета народных депутатов.

Подарок оказался как нельзя кстати. На микроавтобусе, рассчитанном на 8 мест, воспитанники спортшколы смогут безопасно, без лишних контактов ездить на соревнования, что особенно важно в период пандемии коронавируса, отметил спикер облсовета Леонид Музалевский. Он поздравил коллектив ДЮСШ с новым автомобилем.

ИА «Орелград»

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