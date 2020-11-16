Орловская соцзащита рассказала, кому могут привезти еду и лекарства на дом

С начала пандемии коронавируса услугой воспользовались почти 3 000 раз.

Жители Орловской области старше 65 лет, а также одиноко проживающие пожилые люди или семейные пары могут бесплатно заказать доставку на дом продуктов или выписанных врачом лекарств. Об этой возможности напомнили в региональном департаменте соцзащиты.

Специальная «горячая линия» работает в области с 19 марта. Ее сотрудники передают заявки в районные отделы соцзащиты региона в зависимости от их месторасположения. Заказы находят адресатов в течение суток. Стоимость товара оплачивает заказчик.

Сообщается, что с начала работы линии за помощью с доставкой продуктов и лекарств орловцы обратились 2885 раз.

Позвонить на «горячую линию» соцзащиты можно по телефону 8(4862) 63-34-45. Сюда же обращаются те, кому необходимо оставить заявку на социальное обслуживание или получить консультацию по этой услуге.

ИА «Орелград»